社子島開發案禁建50年，有居民不滿市府的拆遷補償方案，包括安置住宅太過集中、住宅單位申請不夠符合現況、承租年限僅12年。對此，台北市議員陳政忠表示，社會局不應該採用社會住宅出租辦法，可參考國外專案住宅租期，延長為至少15年至18年。

根據資料顯示，社子島登記4258戶、11116人，大多數居民有近50％是中低收入戶，超過7成是弱勢，北市府將興建4500戶專案住宅、公辦協力造屋、若是租金補貼等，至於1000多戶無地無屋居民，市府會提供低於6折、最低3折租金補貼，但最長僅能住12年，有居民不滿抗議，認為社會住宅承租年限太短，不近人情。

陳政忠認為，社會局專案住宅不應該採用社會住宅出租辦法，可參考國外專案住宅租期，延長為至少15年至18年。

另外，他指出，北市府對住宅單位認定，要求一個家一定要配備一間廁所及一套廚房設備，但在社子島，常是好幾戶共用同一組廁所及廚房，因此被認定為一戶，但事實上可能有8、9戶在生活。市政府訂出的條件，沒有考量社子島實際情況，應該開放居民可以共用廚房、出入口及廁所來申請配售

專案住宅。

至於專案住宅集中問題，由於北市府現行規畫的專案住宅位置統一集中在北投焚化廠對面，陳政忠指出，指要東北季風一來，落塵會掉下來，再改十幾層樓的高樓，相當於焚化爐高度，落塵更是會嚴重，因此地點會嚴重影響居住品質，建議調正專案住宅區為，並且分開興建，勿過於集中。

對此，社會局表示，會配合做深度查估，蒐集一個戶數和使用空間實際上住了幾戶，再想如何規畫安置；專案住宅之所以會有太過集中的問題，是因社會局原本打算先將住戶遷出，之後再慢慢蓋，但願意考量空間問題，擴大專案住宅區域。不過，針對承租年限問題，社會局未正面回應，僅表示會朝居民期望的方向努力。

(中時 )