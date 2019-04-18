2019年第11屆阿拉夫拉運動會代表團18日於體育署舉行授旗典禮，體育署高俊雄署長親自授旗，期許各位選手藉由這次代表國家參賽的機會，以賽會友，進行實質國際文化交流，增廣國際視野，成為擁有世界觀的選手。

阿拉夫拉運動會每2年舉辦1次，阿拉夫拉（Arafura）為澳大利亞與新幾內亞間一海域名稱，本賽事源自澳大利亞北領地政府（The Northern Territory Government）於1991年舉辦之運動嘉年華型式發展而來；2013年至2017年因故停辦。此賽事為潛力選手而設，係為提供選手邁向更高成就之跳板，並促進國際交流，增進國際間友誼。

我國共參加過4次阿拉夫拉運動會(1997、2005、2007、2011)，本屆賽事，我國代表團由籃球、排球、桌球、網球、舉重、泰國拳等6種運動，73名選手、21名教練及團本部職員共計116人組成。

本屆賽事代表團選手是以青年、青少年運動選手為主，除了要提供各位年輕運動員展現潛力的舞臺，也希望選手累積國際參賽經驗後，成為灌溉自身實力的養分，並朝未來成為奧亞運國家代表隊目標前進。

體育署高俊雄署長於授旗典禮中表示，除預祝參賽的選手、教練及全體隊職員平安、順利，締造佳績為國增光外，亦能在國際運動舞台上，展現我國運動選手熱情及活潑的風采，並期許選手能創造屬於自己的榮耀。

(中時電子報)