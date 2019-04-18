花蓮下午1點01分發生6.1級大地震，台灣高鐵指出，台北至桃園區間一級地震告警作動，共有二輛行駛該區間之列車一度受地震影響暫時停車，經確認安全無虞後，先均已重新發車。

高鐵公司現正依地震應處標準程序，針對受影響區間進行各項巡檢工作，以確保旅客及營運安全。

台鐵指出，宜蘭至南澳間按地震5級規定辦理，瑞穗至花蓮至南澳，宜蘭至台北間按地震4級規定辦理，台北至桃園按地震3級規定辦理，已請經工、電單位派員巡查路線及電車線設備。

(工商 )