花蓮6.1級大地震 高鐵恢復行駛 15:552019/04/18 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮下午1點01分發生6.1級大地震，台灣高鐵指出，台北至桃園區間一級地震告警作動，共有二輛行駛該區間之列車一度受地震影響暫時停車，經確認安全無虞後，先均已重新發車。 高鐵公司現正依地震應處標準程序，針對受影響區間進行各項巡檢工作，以確保旅客及營運安全。 台鐵指出，宜蘭至南澳間按地震5級規定辦理，瑞穗至花蓮至南澳，宜蘭至台北間按地震4級規定辦理，台北至桃園按地震3級規定辦理，已請經工、電單位派員巡查路線及電車線設備。 (工商 ) #地震 #規定 #台北 #高鐵 #花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 花蓮強震 台8線全線封路 台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛 13:542019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 14:092019/04/18 花蓮》花蓮強震 亞泥水泥原料外露濃煙密佈 14:112019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 15:102019/04/18 超有感地震 立法院牆角掉一塊 15:182019/04/18 花蓮地震全台搖很大 臉書啟用平安通報站 15:032019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 沒空崩潰 強震下好市多這一幕讓人驚呆了 - 生活 歷史重演！33年前花蓮強震 台北這棟大樓也傾斜 - 生活 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 - 生活 嚇慘！氣象局：一週內不排除5以上餘震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。