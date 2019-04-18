超級震 花蓮家樂福醬油灑滿地 16:332019/04/18 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有民眾在家樂福花蓮目睹地震當下貨品散落地面混亂畫面。（翻攝自網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（18日）花蓮7級強震，有民眾在家樂福花蓮店，目睹架上貨物掉落，並在臉書「花蓮同鄉會」po文，沙拉油嘖出、醬油灑在地面，一片狼藉，可以想見地震當下嚴重程度。家樂福表示半小時已清理，比起去年2月強震的災情好很多。 (中時 ) #花蓮 #醬油 #家樂福 #沙拉油 #同鄉會 也許您會感興趣 推薦閱讀 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 復仇者聯盟 量販圈粉抽大獎 04:102019/04/15 繼家樂福大順店後 城揚建設再入手南和興產建地 11:472019/04/16 前縣長傅崐萁將出獄 多人計畫接風 15:492019/04/16 城揚 再入手南和興產建地 04:102019/04/17 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 花蓮強震 台8線全線封路 台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛 13:542019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 14:092019/04/18 花蓮》花蓮強震 亞泥水泥原料外露濃煙密佈 14:112019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 15:102019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 沒空崩潰 強震下好市多這一幕讓人驚呆了 - 生活 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 - 生活 張忠謀養生5絕招 醫師讚：120分 - 生活 歷史重演！33年前花蓮強震 台北這棟大樓也傾斜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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