今（18日）花蓮7級強震，有民眾在家樂福花蓮店，目睹架上貨物掉落，並在臉書「花蓮同鄉會」po文，沙拉油嘖出、醬油灑在地面，一片狼藉，可以想見地震當下嚴重程度。家樂福表示半小時已清理，比起去年2月強震的災情好很多。

(中時 )