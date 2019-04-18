自由車選手騎乘起來將更舒適。（陳淑娥攝）

大甲日南國中自行車土坡訓練場地，由於安全設計明顯不足，市議員吳敏濟爭取經費進行優化，18日舉行啟用典禮，自由車教練江思翰表示，優化後排水系統極佳，雨後半天就可恢復練習，將讓自由車訓練更具成效。

江思翰表示，優化後的場地排水性極佳，大雨過後只要半天就可恢復練習，舊場地則需10天之久，若轉往校外練習，將花更長時間往返。這座優化後的越野場地全長500公尺，是全台規模最大、最長的校內場地，有不同地形與坡度的各種土坡，選手掌握後容易適應比賽場地。

吳敏濟指出，去年發現學校越野場地過於克難，安全性有待加強，所以向教育局爭取130萬元、學校自籌28萬元，總經費共158萬元，與鏽蝕嚴重的炊事場、開心農場進行優化，他也期勉學生再接再厲，在各個領域都能創造更好的成績。

校長舒富男表示，自由車訓練場優化項目包括擴建、防護、排水、夯實、功能強化、植草，盼提供自由車隊便捷安全的訓練場地，進而獲得佳績。他感謝吳敏濟全力爭取以及教育局大力支持，重新規劃具訓練、野炊、食農三合一功能的安全優化場地。

(中時 )