第4屆牧德盃企業羽球排名賽，將於本周六於台北體育館7樓進行，國內兩大球團合作金庫、土地銀行被看好再度於冠軍戰相逢，土銀更要尋求企業專業組衛冕。

本屆牧德盃羽球賽共有59支企業羽球隊參賽，包括電子業的台積電、聯電、欣興、華碩、GARMIN等，還有中華航空、奇美實業、合庫、土銀、台塑集團等知名企業，經過審核及賽程安排，才能站在場上一決高下。

大會這次也邀請兩組在國際賽奮鬥的知名男雙組合與賽，分別是土銀「麟洋配」王齊麟/李洋，以及合庫李哲輝/楊博軒，李洋和李哲輝曾是男雙隊友，去年印尼雅加達亞運收下男雙銅牌，去年底香港公開賽期間傳拆夥，今年新球季各自和新搭檔努力，1月初全國羽球排名賽李哲輝/楊博軒直落二擊敗「麟洋配」奪冠，牧德盃可望再度雙方碰頭，送給球迷精彩的對抗。

本屆賽事提供獎金鼓勵球員爭取佳績，企業專業組冠軍可獲10萬元獎金、亞軍3萬元、季軍2.2萬元、殿軍1.6萬，第5和第6名8000元；企業一般組冠軍可獲6萬元獎金、亞軍2萬元，季軍8000元。

今年4月29日開啟2020東京奧運積分賽統計日程，牧德盃也可成為部分選手熱身的賽事，比賽全程不收門票，歡迎民眾進場替選手加油，大會亦延續去年專業組四強賽程，由緯來育樂台於下午2點起開始直播，20日下午2點到3點也有土銀球員握手簽名會，牧德科技當天下午3點半到4點也會發放摸彩券，球迷有機會帶走獎品。

(中時電子報)