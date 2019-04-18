花蓮縣長徐榛蔚致電問各地災情。（縣政府提供）

吉安鄉邱姓婦人客廳部分藝品應聲震落一地。（范振和攝）

為因應0418規模6.1強震，花蓮縣災害應變中心下午2時一級開設，縣長徐榛蔚坐鎮指揮，一一致電相關鄉長及各村里長，呼籲鄉親千萬保持鎮定，隨時做好防災準備。

花蓮縣18日下午1時1分發生規模6.1強震，震央在秀林鄉，菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓結果，主震外，1小時內連續出現3次餘震，不少民眾大喊：「驚死人！」，真擔心重演去年0206大地震的慘劇。

吉安鄉邱姓婦人說，她當時在上廚房，只見鍋碗瓢盆撞得唭哩嘩啦作響，嚇得她不斷誦唸「阿彌陀佛」，還好只摔掉一些瓶瓶罐罐而已，倒是先生的收藏品，經去年0206大地震「洗劫」後，此次能摔壞的已不多了。

地牛大翻身，其中，花蓮縣銅門村最大震度7級，花蓮市也有5級震度，外縣市親友紛紛透過群組關心花蓮民眾，徐榛蔚坐鎮災害應變中心，副縣長蔡運煌、消防局長林文瑞與縣府各局處長也趕往進駐。徐榛蔚強調，花蓮目前情況穩定，工業區無災損，請大家放心。

她也籲請民眾，地震過後不排除有餘震，應隨時做好防災準備，並保持鎮定，若民眾有需求，請撥打1999縣民服務專線。除了崇德山崩，銅門山邊零星落石，太魯閣綠水隧道發生2名遊客被石頭砸傷意外，尚無重大災情傳出。民眾如需前往山區，可先撥打電話詢問路況，第四區養護工程處電話：（03）9962683。

(中時 )