雲林縣議員李建志、翁水上及縣議會秘書長張耀文等人投資經營的富仕德環保公司，未依規定將收取的事業廢棄物固化即租地掩埋，嚴重破壞環境，一審被依廢棄物清理法判刑8年2月至2年4月後，台南高分院也認定李某等人非予嚴懲無以端正不法，18日改判8年至2年2月。

此案被告中，富仕德實際負責人及最大股東李建志判刑8年，併科罰金480萬元，褫奪公權6年；擁有證照具廢棄物處理專業知識的沈清勝判刑4年8月；股東張耀文及翁水上均判刑2年2月；股東前斗六市民代表林益豪判刑1年10月。

二審合議庭說，被告等人為牟不法利益，以合法掩飾非法，長期非法外運大量一般事業廢棄物棄置、回填，嚴重破壞衛生環境，影響雲林、彰化地區居民身心健康至鉅，迄今7年仍未清除完畢，非由政府出面，無以完全回復。依被告等人犯罪所生危害程度，非予嚴懲無以端正不法，並回應居民環境衛生的殷切期盼。

合議庭還認為，李建志倚仗縣議員身分牽制警察機關及地方政府，致各執法機關於查緝過程中畏首畏尾，依犯罪性質，有宣告褫奪公權的必要。

判決書指出，李建志等人明知應將收取的D類一般事業廢棄物，以添加水、固化劑、水泥等方式，固化處理為水泥磚、消波塊、路緣石、控制性低強度抗壓性材料等產品後，才能外運出廠，為節省成本獲取暴利，從2011年2月至2012年10月24日止，將未經合法固化處理、抗壓強度不足汙泥等一般事業廢棄物，分別回填到雲林縣斗六市、莿桐鄉及彰化縣田中鎮等地，非法外運事業廢棄物高達1萬4879.47公噸。

案經雲林檢方依違反廢清法將李某等31人提起公訴，雲林地院判處11人有罪後，台南高分院認定李等人分別犯有廢清法非法清理廢棄物罪、申報不實罪、開具虛偽證明罪及稅捐稽徵法逃漏稅捐罪，事證明確。

(中時 )