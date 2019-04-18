高鐵公司配合台北國際觀光博覽會，即日起至5月底規劃線上旅展，推出六大產品，包括春遊搭高鐵送住宿、假日不加價、小鎮漫遊一日豐富行、高鐵車票7折、暑期親子早鳥預購、高鐵假期立榮專案。只要在6月底前平日至墾丁自由行，並入住指定飯店，每人只要2980元，就包辦交通住宿費用。

高鐵指出，只要在5月底前預購「暑假親子早鳥預購專案」，並於6月到8月入住指定飯店，除享行程優惠價，再享免費房型升等、特殊親子房型、免費票券、免費DIY課程等優惠，推薦行程包括台南和逸飯店西門館2日自由行，每人3400元、義大天悅飯店2日自由行每人3610元。

高鐵與立榮航空合作推出「高鐵假期立榮專案」，行程包含立榮航空來回機票、高鐵車票與飯店2晚住宿，只要8月底前購買、5月到8月入住就享優惠價，推薦行程有台東與高雄3日自由行，每人5500元起；台中與高雄3日自由行，每人6500元起。

「春遊搭高鐵送住宿」專案行程均含高鐵車票與飯店住宿，只要6月底前的平日入住台中以南指定飯店，住宿費只要0元，推薦行程如墾丁福容大飯店2日自由行，每人2980元；和逸飯店．高雄中山館2日自由行，每人2980元。

配合觀光局的小鎮漫遊年，高鐵推出「小鎮漫遊一日豐富行」買一送千優惠，只要5月底購買指定行程、6月底前出發，就可獲得不記名千元抵用券1張，可抵用集集線、台三線、小鎮漫遊的指定行程。

另外，高鐵與國內170家飯店合作，6月底前至合作飯店官網訂房，就可享高鐵車票7折優惠。

(中時 )