全國員警同步換新制服，雲林縣虎尾警分局員警清晨新舊制服交接（上）。(許素惠翻攝)

警察換新戰袍！顏色太深像保全反應兩極

全國警察18日同步換新裝，為了展現新氣象，雲林縣虎尾警分局等員警都成為模特兒，擺出最酷、最帥的姿勢，將新制服英挺、休閒卻又不失端莊的氣質展露無遺。

這幾天員警們開心準備新夥伴，有員警自己親自拿起針線縫上臂章、階級章，有些則委請專業人士代勞，希望以嶄新的形象迎接未來的挑戰。

新式制服布料彈性佳，藏青色上衣及戰術型長褲、新活動式腰環及戰鬥靴（運動鞋）讓員警在執勤時活動更靈活，上衣和褲子從鈕扣改為魔鬼氈、上衣內側換成拉鍊式，方便穿脫，並設置多個口袋，可放置鑰匙或懸掛密錄器和收納電線，且增加彈性纖維讓全身更有延展性，同仁都給予好評。

今年是警察第4次換制服，將警察熱情、主動及服務形象充分展現。新制服多了許多收納口袋，可放相機、電池、讀卡機等，而且藏青色耐髒，上衣內側換成拉鍊式，對於女警來說不怕走光安全性極佳，適合在戶外忙碌的波麗士們。

新制服從票選到量制都是警界的發燒話題，有警察同仁為了穿上新式制服開始積極運動、健身，為的就是要展現新制服的活力即帥勁，身體健康是另類收穫。對於陪伴大家數十年的現行制服即將收在衣櫃，心中也有些不捨，成為警職生涯中難得的回憶。

(中時 )