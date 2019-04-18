台中市東區南京路，鄰近台中火車站，附近有南天宮、樂成宮及秀泰廣場等知名景點，平日往來人潮逾上千人次，20年來沒有公車可搭，市議員鄭功進服務處，常接獲當地居民陳情，交通局提出246路公車路線，從太原車站延駛至秀泰影城，當地居民開心期盼快通車。

市議員鄭功進表示，精武火車新站已完成鐵路高架化相關啟用，民眾殷殷期盼的南京路周邊的公車路線，始終仍是一等再等，眼看母親節將屆，希望市政府相關單位，能在母親節前夕，將公車路網延駛南京路，給婆婆媽媽們一份驚喜禮物。

呂姓民眾指出，自己在干城石頭灘地區土生土長，地方期盼南京路公車路線增設苦等20年；陳姓民眾說，東區有南天宮、樂成宮等知名宗教景點，近年秀泰影城人潮集聚，卻沒有公車行經造成搭車不便，盼增設公共運輸路網的相關配套措施。

台中市交通局公共運輸處表示，總達客運公司於去年9月提出原246路公車「太原車站–國軍臺中總醫院」，其中太原車站端延駛至秀泰影城，並通過審議該項延駛案，已辦理行駛動線里程量測及新增站位會勘，預計今年下旬開始提供載客服務。

(中時 )