花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，位於北市信義路4段405號的富貴角大樓，疑因地震發生傾斜情形，里長表示該大樓921時就已經有傾斜，經建管處會同專業公會鑑定後，認定並無立即危險，先前疏散的32位民眾皆已返家。（張鎧乙攝）

花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，位於北市信義路4段405號的富貴角大樓，疑因地震發生傾斜情形，緊急疏散32人。（張鎧乙攝）

警消在現場拉起封鎖線，防止意外發生。(林郁平翻攝)

北市信義路一棟大樓傾斜靠在隔壁大樓。(林郁平翻攝)

花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，位於北市信義路4段405號的富貴角大樓，疑因地震發生傾斜情形，里長表示該大樓921時就已經有傾斜，住戶的鐵窗都已靠到隔壁大樓牆上，經建管處會同專業公會鑑定後，認定並無立即危險，民眾皆已返家。（張鎧乙攝）

花蓮發生強震後，北市又傳出有大樓傾斜，警消到信義區信義路4段勘查，發現富貴角大廈傾斜靠在隔壁大樓，目前已疏散32人，並在現場拉起封鎖線，防止意外發生。

這處位在信義區信義路4段405號也傳出大樓頂部傾斜，建管處已會同專業公會鑑定後，確認無立即危險，現場已疏散32人。

早先在北市長安東路二段一棟大樓傳出傾斜，建管處隨即會同台北市建築公會建築師到場現勘，經確認安全無虞，下午3時30分開放住戶返回大樓內，並恢復雙向正常通車。

(中時 )