不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 16:022019/04/18 中時 林郁平 、 林縉明 、 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，位於北市信義路4段405號的富貴角大樓，疑因地震發生傾斜情形，里長表示該大樓921時就已經有傾斜，經建管處會同專業公會鑑定後，認定並無立即危險，先前疏散的32位民眾皆已返家。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，位於北市信義路4段405號的富貴角大樓，疑因地震發生傾斜情形，里長表示該大樓921時就已經有傾斜，經建管處會同專業公會鑑定後，認定並無立即危險，先前疏散的32位民眾皆已返家。（張鎧乙攝） 花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，位於北市信義路4段405號的富貴角大樓，疑因地震發生傾斜情形，緊急疏散32人。（張鎧乙攝） 警消在現場拉起封鎖線，防止意外發生。(林郁平翻攝) 北市信義路一棟大樓傾斜靠在隔壁大樓。(林郁平翻攝) 花蓮18日發生芮氏規模6.1級地震，位於北市信義路4段405號的富貴角大樓，疑因地震發生傾斜情形，里長表示該大樓921時就已經有傾斜，住戶的鐵窗都已靠到隔壁大樓牆上，經建管處會同專業公會鑑定後，認定並無立即危險，民眾皆已返家。（張鎧乙攝） 花蓮發生強震後，北市又傳出有大樓傾斜，警消到信義區信義路4段勘查，發現富貴角大廈傾斜靠在隔壁大樓，目前已疏散32人，並在現場拉起封鎖線，防止意外發生。 這處位在信義區信義路4段405號也傳出大樓頂部傾斜，建管處已會同專業公會鑑定後，確認無立即危險，現場已疏散32人。 早先在北市長安東路二段一棟大樓傳出傾斜，建管處隨即會同台北市建築公會建築師到場現勘，經確認安全無虞，下午3時30分開放住戶返回大樓內，並恢復雙向正常通車。 (中時 ) #地震 #信義路 #花蓮 #北市 #信義區 也許您會感興趣 推薦閱讀 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 花蓮強震 台8線全線封路 台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛 13:542019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 14:092019/04/18 花蓮》花蓮強震 亞泥水泥原料外露濃煙密佈 14:112019/04/18 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 15:102019/04/18 超有感地震 立法院牆角掉一塊 15:182019/04/18 花蓮地震全台搖很大 臉書啟用平安通報站 15:032019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 社會 - 中時 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 高雄連鎖家電行 惡性倒閉捲款上億 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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