對花蓮發生規模6.1地震，蔡英文總統表示，剛剛約3點時，她接到行政院長蘇貞昌電話回報，告知目前行政團隊對地震後的應處情形，關於台北市的大樓傾斜、特定路面誤傳龜裂等狀況，都在相關單位掌握中，呼籲民眾留意政府即時提供的資訊，台灣就會平安。

蔡英文稍早在臉書表示，今天下午，她在官邸持續進行會議，同時也即時掌握花蓮地震的情形。剛剛約3點時，她接到行政院長蘇貞昌電話回報，目前都在相關單位掌握中。

她說，全國各級學校的運作，以及鐵公路和捷運等交通運輸，已逐漸恢復。部分仍有影響的地區，請民眾出門前先行查詢。有零星民眾遭到落石砸傷，救護人員已經出動協助。

蔡英文指出，台灣地震不少，她知道每次遇到地震，大家都會擔憂是不是出現災情。「我要告訴大家，做好平時的防災準備，留意政府即時提供的資訊，台灣就會平安」。

她請國人安心，也請大家一起留意，避免誤傳假訊息。

(工商 )