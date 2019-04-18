彰化縣內各學校與中央氣象局連線的地震速報系統。（黃仲平提供）

搖很大！花蓮地區18日中午13點01分發生規模6.1地震，彰化縣的震度因為達到4級，各學校的即時警報系統啟動並同步採取緊急的疏散避難措施，過程很緊張。有校長表示，這是近2年縣內校園第1次收到強震警報，為了確保學生安全，應變過程都是按照SOP。

「強震警報、強震警報」，花蓮6.1級地震發生時，彰化縣劇烈搖晃同時，所有學校的廣播系統也都開始播送發生強烈地震的消息，有學校老師描述「當下先是瞬間靜默，接著有人大喊地震了」，隨即1陣小騷動。

竹塘國中校長黃仲平說，教育部為落實校園防災教育，多年前協助全國學校建置「強震即時警報系統」，透過與中央氣象局的電腦連線，當縣內發生4級以上地震時，電腦系統即會發出警報聲響，同時會啟動廣播提醒學校採取應變措施。

興華國小校長莊世雄表示，當強震發生警報發布時，校方都會依照SOP引導師生立即就地尋找掩護，並趁著停止搖晃的空檔，再將學生緊急疏散到空曠處避難，為避免閃失，當學生就定位時，還要清點人數並回報。

(中時 )