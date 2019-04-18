原定3月拍板定案的中美貿易協議，在雙邊談判團隊奔波往來、密集談判之下，雙方談判團隊鎖定5月底或6月初舉行簽字儀式，而中美領導人可能屆時舉行簽署協議高峰會，目前雙邊正考慮「川習會」選在川普訪日時舉行。

據華爾街日報（The Wall Street Journal）18日報導，知情人士表示，依初步時程安排，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）暫定4月最後一週飛往北京與中方會談，中國大陸首席談判代表、國務院副總理劉鶴於隔週率團訪問華府。知情人士指出，雙方持續磋商，一旦成功達成協議，兩國官員可能耗時數週敲定協議文本與法律用語，最快陣亡將士紀念日（5月27日）舉行儀式，由兩國元首簽字。

至於簽署地點，報導說引述消息人士說法，其中一個正在考慮中的選項是選在川普5月份訪問日本期間，在日舉行美中元首簽署貿易協議的峰會

報導指出，雖然梅努欽上週表示，美中已就建立強制執行機制達成共識，但消息人士認為，美中仍未解決多項重大議題，特別是要怎麼取消兩國對彼此貨品加徵的關稅。美國如果取消對2000億美元中國貨品加徵的10%關稅，仍有500億美元中國大陸貨品被加徵25%關稅。

川普近期多次對美中達成貿易協議表示樂觀，路透社日前報導，面對北京強烈反彈，美國談判代表已降低中國大陸產業補貼須減碼的要求，轉而著重北京願意讓步的領域，包括終止強迫技術轉移、加強保護智慧財產權、擴大大陸市場准入。

(中時電子報)