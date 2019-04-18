俄羅斯S-400飛彈防空系統

最近五角大廈在美國歐洲司令部（U.S. European Command）防區部署了6架B-52H 「同溫層堡壘」（Stratofortresses）轟炸機，引發媒體與專家熱議。

據《防衛部落格》（Defence Blog）17日報導，B-52已在靠近俄羅斯邊界的波羅的海區飛行，而這可能令俄軍不快。此外，俄羅斯戰機也不斷升空，以攔截波羅的海國際水域上空的美國空軍B-52H。

而先前有報導稱，俄軍已將S-300飛彈防空系統從近衛軍城（Gvardeysk），移到俄羅斯最西部的巴提斯克（Baltiysk），以對抗可能的空襲。而在美俄緊張不斷升高的背景下，許多軍迷開始設想，要是B-52和S-400飛彈防空系統交手，誰將佔上風。

64年來，研製於1950年代的B-52一直升美國空軍的要角。它曾在越南、波斯灣「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm），還有阿富汗，伊拉克與敘利亞的反恐戰爭（War on Terror）中出動。當然，數十年來，它也是冷戰中的美國核威懾基石之一。

儘管B-52年逾花甲，但能投放最多樣的美製武器，其中包括重力炸彈，集束炸彈，精確導引飛彈和聯合直接攻擊炸彈等。俄羅斯軍方消息人士說，3月28日當天，有5架B-52H轟炸機模擬核攻擊莫斯科夫（Moskov），還有聖彼得堡（Saint Petersburg）等俄羅斯城市。

相對的，俄羅斯的S-400則是現今世上最現代的飛彈防空系統，從2007.年開始服役。

S-400所用的4款飛彈包括射程248英里（近400公里）的40N6超長程飛彈、射程155英里（近250公里）的48N6長程飛彈、射程74英里（近120公里）的9M96E2中程飛彈，以及射程25英里（約40公里）的9M96E短程飛彈。

然而，瑞典國防研究局（Swedish Defense Research Agency，FOI）最近公佈的報告質疑，俄製S-400飛彈防空系統是否真有那麼高強的戰力。尤其把可能的反制措施納入考慮，S-400的戰力或許言過其實。

分析顯示，S-400的實際射程其實只有90-125英里（約145-201公里），而面對B-52投放的低空飛行導彈，可能還需要12英里（約19公里）才能攔截。報告還指出，俄羅斯的40N6尚未發揮戰力，而且在研發測試中問題百出。

在目前的組態下，S-400主要只能被視為對125-155英里（201-250公里）外空中預警機等大型高價軍機，或是中高空運輸機的威脅。此外，儘管S-400相當精密，但卻得靠單一的火控雷達，而發射平台數量也有限。因此面對鎖定火控雷達的砲火，還有飽和攻擊時，很容易遭攻擊。

然而，實戰還涉及天氣，人員與電子戰等數以千計因素，要完全預測B-52轟炸機與S-400交戰時，究竟哪一方會獲勝，真是不容易。也因此，唯有實戰才能提供確切的解答。

(中時電子報)