「萌果君＊奇幻淡水」漁人碼頭畫展開幕 16:412019/04/18 中時 吳奕萱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 充滿台灣原創精神，創作出芒果農夫的「萌果君」開畫展了。(品牌提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 芒果農夫的角色背景，也呼應藝術家積極的正能量理念。(品牌提供) 充滿台灣原創精神，創作出芒果農夫的「萌果君」開畫展了。即日起9月底止，在「Show233魚藏文化館」推出全新展覽，主題為「萌果君＊奇幻淡水」。本次展覽除了萌果君與其他插畫家的新作品，還有限量帆布包、禮物袋等禮品。 萌果君是台灣原創角色，以台灣農業為底蘊，風格可愛細膩。在萌果君的藝術世界裡，畫風都以動物和水果特色出發，再加以奇幻化，作品背景也呼應藝術家積極的正能量理念，在人生旅程中不斷累積勇氣、冒險精神，並相信萬物都有它存在的價值，在生活中散發光芒。 (中時 ) #台灣 #展覽 #淡水 #藝術 #精神 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京國機展覽 搭建綜合服務平臺 04:102019/04/15 「軟性混合電子國際論壇暨展覽」5月底登場 11:552019/04/15 彰北交流 侯友宜攜王惠美搭淡海輕軌 17:332019/04/15 蔡國強致國家文藝獎得主李錫奇之哀悼文 04:092019/04/16 展覽輪番上陣 工業4.0概念股紅了 04:102019/04/16 旺house》輕軌、影城帶進人潮錢潮 淡水、八里買氣發威 10:462019/04/16 隔衣針灸成氣胸 無照醫判賠11萬元 12:202019/04/16 梵蒂岡教廷首次參加大陸展覽，藝博會設獨立展館 13:102019/04/17 專家：洋武器 買不來台灣安全 04:092019/04/18 亞大現代美術館 辦趙春翔藝術展 04:092019/04/18 玩食熱門新聞 下次在野外看見這洞口 千萬別亂伸手指進去！ - 搜奇 - 快點TV 屏東市A-ONE鴛鴦火鍋吃到飽 味美料實在CP值高 - 旅遊 - 中時 珍煮丹哪個好喝？員工私心推薦Top5 網讚：喝過就回不去 - 玩食 旺季來臨 台南將軍—澎湖藍色公路新路線拚開航 - 旅遊 - 中時 不輸星巴克！店員私推路易莎Top5 喝一次就「中毒」 - 玩食 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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