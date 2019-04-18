芒果農夫的角色背景，也呼應藝術家積極的正能量理念。(品牌提供)

充滿台灣原創精神，創作出芒果農夫的「萌果君」開畫展了。即日起9月底止，在「Show233魚藏文化館」推出全新展覽，主題為「萌果君＊奇幻淡水」。本次展覽除了萌果君與其他插畫家的新作品，還有限量帆布包、禮物袋等禮品。

萌果君是台灣原創角色，以台灣農業為底蘊，風格可愛細膩。在萌果君的藝術世界裡，畫風都以動物和水果特色出發，再加以奇幻化，作品背景也呼應藝術家積極的正能量理念，在人生旅程中不斷累積勇氣、冒險精神，並相信萬物都有它存在的價值，在生活中散發光芒。

(中時 )