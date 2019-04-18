全國警察今天換上新制服，圖為新舊制服合影留念。（陳淑娥翻攝）

全國警察18日全面換穿新制服，大甲警分局也首度出現女所長象徵好彩頭，個性爽朗豁達的蔡淑蓉，大學期間就讀法律系，17日調任日南派出所所長一職，分局同仁均予肯定期許。

蔡淑蓉大學期間就讀嘉義中正大學法律系，對法律專業課程學有專精，在任警職前即考取台灣臺南地方法院、台灣高等法院台南分院法官助理等職務，並因興趣及努力考上2014年警察三等特考，2016年於中央警察大學受訓結業後，派任台中市政府警察局大甲分局歷任督察組督察巡官及交通組承辦交通勤業務。

勇於自我挑戰的蔡淑蓉，更在大甲分局服務兩年多後，報考警察局「分駐(派出)所所長、警備隊隊長及中隊長候用甄試」並獲錄取，此次派任大甲警分局日南派出所所長一職，將使從警歷練更加充實完整。

大甲警分局表示，警察工作職場不分性別，希望蔡所長到職後能發揮法律長才，並儘速融入地方，相信其表現與經驗，可以肩負維繫地方治安之重責。

日南派出所位處本市與苗栗縣交界處，北與苗栗縣通霄分局苑裡分駐所為鄰，轄內道路多與苗栗縣互通，平日交通車流眾多，且轄內有大甲幼獅工業區，故當地之流動及移工人口眾多，屬轄區性質繁重派出所。

(中時 )