蔡依林發文分享獎座斷裂悲劇。（圖／翻攝自蔡依林 Jolin Tsai臉書）

網友虧蔡依林獎座和張惠妹拿到的翻糖獎座一樣。（圖／翻攝自 Youtube）

今(18日)下午1時01分花蓮發生規模6.1地震，全台有感，各地災情也不斷傳出，天后蔡依林（Jolin）稍早也在臉書關心粉絲，笑說自己當時身在高樓嚇到「驚魂未定」，但愛犬「屋虎」躲的超好，她更秀出自己金曲獎座因這場地震被摔斷的慘照，粉絲回說：「下一座要來了」。

針對花蓮6.1強震，蔡依林剛剛發文報平安，問說：「大家都還好吧！！！我在高樓嚇到驚魂未定，心跳加速手狂發抖～～我家皮肥躲得比我安全且聰慧！」更貼出自己2015年在金曲獎上獲得最佳國語專輯獎的獎座，分享因地震太晃，獎座當場摔裂折斷的悲劇照片。

對此，網友笑說：「舊的不去新的不來，新的獎杯已經鎖定了」、「今年會拿下一座新的 」、「什麼？沒關係很快就會有一面新的回來了」，還有人虧這和2016年蔡依林做了翻糖金曲獎獎座，結果張惠妹拿到折斷的獎座一模一樣，笑是歷史重演。

(中時電子報)