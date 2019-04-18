支付後取得收據就可以拿到法警室辦保。（張孝義攝）

金融科技時代來臨，E化繳費收付已成趨勢，台北地檢署為因應都會經濟型態及深化禮民便民理念，18日起實行以金融卡支付為電子支付，未來民眾可以利用金融卡繳納保釋金、罰金及緩起訴處分金，不過，經由刷卡產生的手續費，將由民眾自行負擔。

北檢表示，以往民眾到地檢署來支付款項必須直接以現金支付，具保人、繳納罰金的受刑人只能籌措現金或到提款機提領現金後，再到北檢或代收公款的銀行繳納，除受限每日提款額度外，也使交保及繳納罰金、緩起訴處分金流程較為繁雜，夜間有可能因此無法籌得足夠的款項，導致檢察官只能採取其他強制處分。

使用電子支付後，民眾可持本人的金融卡繳納刑事保證金、罰金、緩起訴處分金等相關費用。金融卡支付單筆及每日限額依各銀行規定，具保人、繳款受刑人皆須持本人的金融卡繳納，為避免盜刷情事，需於刷卡時簽立切結書。

不過，以金融卡支付繳納地檢署相關款項需另行支付手續費，手續費是以單筆計算，每繳納一次款項酌收手續費用10元，依使用者付費原則，支付時由金融機構向刷卡人扣款。

(中時 )