台南市副議長林炳利18日市政總質詢時，要求市府全面補助全市65歲以上老人健保費，以減輕年長者及照顧者的經濟壓力。不過，市府社會局回應說，全市65歲以上老人有28萬6947人，每月每人健保費以749元推估，預估1年補助經費近25億元，將嚴重排擠其它社褔措施。

林炳利提書面質詢指出，台中市原有的老人健保補助，在前市長林佳龍任內被取消，但新任市長盧秀燕一上任立刻提出追加13億元預算，將於下半年恢復補助。

林炳利認為，根據市府統計，台南市65歲以上未滿70歲的中低收入老年人口共1萬1475人，補助條件與台北、新北及高雄市相同，亦即設籍台南市65歲以上、符合中低收入老人生活津貼請領資格老人，但相關政策在六都中並未特別優惠，因此要求市府全面補助65歲以上老人健保費，減輕年長者及照顧者的經濟壓力。

林炳利還說，縣市合併後，市府一直標榜台南是個適合生活的幸福城市，但在老人、身障、生育補助等許多社會照顧上卻著墨不深，顯然還有很大的進步空間。

尤其，台南市的老年人口比例逐年升高，正視老人福利與照顧問題，更顯刻不容緩。相對市府在調漲房屋稅、地價稅時的強大意志，希望市府將決心與行動力放在社會照顧上，做出真正讓市民幸福的有感政策。

對此，市府社會局回應表示，目前全市65歲以上老人有28萬6947人，每月每人健保費以749元推估，預估1年補助經費近25億元，龐大支出將嚴重排擠其它社褔措施。

社會局還強調，為使有限資源能更有效運用並發揮最大效能，台南市優先補助經濟弱勢的低、中低收入老人及65歲以上的身心障礙者健保費，約有3萬4000多人受益。至於一般戶老人健保費補助，應由中央統一辦理，或待財政收支劃分法修正通過，本市財政改善後，再行研議。

(中時 )