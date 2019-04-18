人類的貪婪與自私，居住在婆羅洲棲地的紅毛猩猩因原始雨林被人類惡意地濫伐、種植棕櫚樹，導致紅毛猩猩每日正以減少20隻的速度急速驟降，甚至在2016年被宣告列為「極危物種」。下週一是世界地球日（4月22日），動物星球頻道《搶救紅毛猩猩》將於4/22(一) 世界地球日晚間9點首播，希望喚起大眾對於環境及動物保育的重視。

與人類擁有97%相同DNA的紅毛猩猩，其智力可達三歲幼童，名列為地球上最聰明的生物之一，森林除了是牠們的棲息地以外，紅毛猩猩也可以從中認出數百種植物，提供食用以支持牠們的生存條件。

紅毛猩猩因原始雨林被人類惡意地濫伐、種植棕櫚樹，導致數目急速驟降。（動物星球頻道提供）

紅毛猩猩分為蘇門答臘猩猩以及婆羅洲猩猩，分別在東南亞的兩座森林中生活 – 「蘇門答臘」及「婆羅洲」，根據世界自然基金會的統計，有約85%的紅毛猩猩居住於婆羅洲島上，但過去六十年因為人類的濫伐森林及採礦，為了獲得更多棕櫚油而大量種植抓地力較差的棕櫚樹下，已對這片原始森林造成致命的破壞，導致婆羅洲的紅毛猩猩數目驟降，在2016年宣告為極危物種。《搶救紅毛猩猩》節目特別聚焦於島上西南部的「國際動物救援」團隊，記錄下團隊不分晝夜的搶救並野放紅毛猩猩的過程。

受到救援的紅毛猩猩需經過專業的獸醫治療和評估。（動物星球頻道提供）

「國際動物救援」中心收容的多數為幼猩，牠們因為森林遭到破壞而被迫與母親分離，救援團隊的主要目標為教導紅毛幼猩野外求生技能並且讓牠們恢復健康後野放。

紅毛猩猩的智力可達三歲幼童，名列為地球上最聰明的生物之一。（動物星球頻道提供）

捕捉野生紅毛猩猩是一個非常驚險的救援任務，救援團隊必須發射麻醉鏢才能成功捕捉，並且經過專業的獸醫治療和評估後，受到救援的紅毛猩猩才正要開始漫長的野放之路，牠們需要在救援團隊所設立的森林學校受訓六年以學習所需具備的求生技能後才能夠真正的進行野放行動。

婆羅洲島上西南部的「國際動物救援」團隊致力於搶救並野放紅毛猩猩。（動物星球頻道提供）

「國際動物救援」團隊至今已在婆羅洲的森林區野放近100隻的紅毛猩猩，對於救援團隊來說，拯救一隻紅毛猩猩需花費極大的人力及心力，但為了地球生態的永續發展，就算在所不惜也不願放過任何一個渺小可能與希望，來幫助紅毛猩猩復育。

與紅毛猩猩共舞--《搶救紅毛猩猩》。（影音由動物星球頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)