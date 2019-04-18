童湄芸（左）順利取得催眠師執照，她堅定地說「誰說視障者只能按摩」。（林和生攝）

56歲童湄芸因先天性白內障，25歲那年被醫生宣告此生將永遠失明，但不服輸的她，不僅考取按摩證照，更罕見以極重度視障身分，取得美國ＮＧＨ國際催眠執照，面對未來的道路，她直言沒有界線，將努力邁向自己的斜槓人生。

童湄芸幼時常因視力問題多次求診，7歲進行首次白內障手術後，又因多重病變讓她幾乎年年動刀，直到25歲，醫生正式宣告今生無法擺脫失明，她毅然決然放棄就醫，尋求其他療癒管道。

幾年內她學了按摩、考取乙級證照，還到一般公司擔任行政總務，透過電腦輔佐老闆處理公司事務，而即使視力逐年下降，她也沒忘了閱讀，尤其是最熱衷的催眠類書集；童湄芸說，當西方醫學宣判自己眼睛死刑後，追求心靈慰藉是唯一可行的方式，在加入催眠課程時，老師獲悉她是視障者直呼不可思議。

之後每節課都請她擔任示範，透過身體感受的「細胞記憶法」完成學業，最後一堂實際操作測驗，她獲得在場全票通過，順利取得國際催眠執照；不僅如此，這幾年來她也完成社工系二技學業，她常以自己為例說，太在意反而不敢嘗試，別管其他人怎麼想，去做了才不會對不起自己。

誰說視障者只能當按摩師、不能當催眠師、當老師，童湄芸不打算停止學習，當有人問她未來目標在哪？「我很跳tone，任何事情在我身上都有可能」，她也鼓勵身障者，「不要因為身體限制而放棄自己」，因為我的人生我作主。

(中時 )