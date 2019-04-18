高屏溪取水口上游遭人惡意棄置廢棄物，有部分廢棄物已落入取水道中，橋檢與保七總隊第三大隊、環保署環境督察總隊南區環境督察大隊等單位組成專案小組偵辦。

專案小組經清查現場，將疑似汙泥廢棄物採樣送驗，證實含有害事業廢棄物；日前到桃園觀音區搜索，查扣犯罪所用的營業用曳引車1部，同時陸續傳訊林姓業者、載運廢棄物的黃姓司機等7人到案說明。

經檢察官訊問後，發現林姓主嫌於去年7月向廠商誆稱可代為合法處理事業廢棄物並收費，再透過管道找到黃姓司機幫忙駕駛曳引車，酬勞為8萬元。在去年至一家縫衣機行隔壁的停車場載運廢塑膠後，再前往另一家公司載運黃土，混合後，利用夜間無人運至高雄市大樹區高屏溪攔河堰上游河川流域內傾倒。

檢察官漏夜訊問後，認犯林姓與黃姓嫌犯涉未領有廢棄物處理許可文件而從事廢棄物處理，罪嫌重大，但無羈押的必要，當庭諭知林姓嫌犯2萬元交保候傳，黃嫌則先行請回。

全案後續由檢察官深入偵辦，並持續追查其他共犯，並將偕同環保機關命相關涉案人等清運上述廢棄物，以回復原狀。

(旺報 )