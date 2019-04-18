2019福隆國際沙雕藝術季19日起登場，靈鷲山常住法師18日在福隆海水浴場舉辦「灑淨祈福」儀式祈福。（葉書宏翻攝）

2019福隆國際沙雕藝術季19日起登場，靈鷲山常住法師18日在福隆海水浴場舉辦「灑淨祈福」儀式祈福。（葉書宏翻攝）

2019福隆國際沙雕藝術季19日起登場，靈鷲山常住法師18日與主辦單位交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、麗寶集團福容飯店相關人員，在福隆海水浴場舉辦「灑淨祈福」儀式，主法的懇慧法師以大悲水為每一座沙雕灑淨，用佛法護佑福隆沙灘季，祈願福城寶地平安富貴，也為地球平安、世界和平祈福。

今年的福隆國際沙雕藝術季，以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，打造365座沙雕。其中「何處是我家」的寄居蟹沙雕，以海洋廢材結合沙雕，希望透過藝術喚醒遊客對海洋生態保護的重視，與靈鷲山開山住持心道法師近年持續推動的「愛地球、愛和平」運動精神一致。

心道法師曾說，「沙雕藝術季是很好的國際活動，沙雕既健康又環保，非常適合親子來一趟生態旅遊，藉著沙雕讓下一代走入自然、親近海洋，從大自然中學習生命的哲理，讓孩子成為愛好大自然的世界公民。」

18日上午，福隆陽光和煦，佛光普照海岸，靈鷲山法師們依照傳統佛教灑淨的莊嚴儀軌，以楊枝淨水、遍灑三千，為活動會場開啟光明、廣結善緣，並與東北角風管處秘書金保樑、福容飯店副總陳柏宏等，虔誠持誦大悲咒，繞行整個沙雕季現場，共同祈願龍天護法護持福隆沙雕季活動順利圓滿。

靈鷲山正舉辦一年一度的「大悲閉關」，常住法師歡迎到福隆海水浴場的遊客徜徉海灘沙雕之餘，到附近的聖山寺禮佛，或上靈鷲山參與「大悲咒共修」，也能禪修、沉澱心靈，為春末初夏身心靈放鬆做最佳的安排。

(中時 )