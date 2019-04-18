花蓮強震 北市發生55起災情10人輕傷 16:512019/04/18 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮今日上午發生地震。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮發生規模6.1地震，北市截至下午3點40分，共受理55件災情，包括物品掉落37件、停水6件、停電2件、電梯受困6件、電線垂落1件、建物傾斜2件、其他1件。 消防局表示，共造成10人受到輕傷，其中物品砸傷7人、熱湯燙傷2人、跌倒1人。遭灑出熱湯燙傷2傷者由救護車協助送醫。 (中時 ) #花蓮 #地震 #花蓮強震 #災情 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮強震 蘇揆指示中央災害應變中心成立 13:482019/04/18 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 13:282019/04/18 花蓮強震 台8線全線封路 台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛 13:542019/04/18 花蓮強震 核一核二不受影響 13:472019/04/18 花蓮強震》新北7人受困電梯 5人受傷 13:452019/04/18 花蓮強震 亞泥水泥原料外露濃煙密佈 13:542019/04/18 花蓮強震 偶像男星：「就說媽祖會生氣吧」 14:102019/04/18 花蓮》花蓮強震 亞泥水泥原料外露濃煙密佈 14:112019/04/18 花蓮強震 蘇揆指示成立應變中心 14:182019/04/18 花蓮強震 台師大宿舍洗手台整排倒 14:322019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 社會 - 中時 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 高雄連鎖家電行 惡性倒閉捲款上億 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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