花蓮發生規模6.1地震，北市截至下午3點40分，共受理55件災情，包括物品掉落37件、停水6件、停電2件、電梯受困6件、電線垂落1件、建物傾斜2件、其他1件。

消防局表示，共造成10人受到輕傷，其中物品砸傷7人、熱湯燙傷2人、跌倒1人。遭灑出熱湯燙傷2傷者由救護車協助送醫。

(中時 )