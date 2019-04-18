今天下午13時1分花蓮發生強震，台北市最大震度4級，北市災害應變中心統計，目前受理災情共22件，包括物品掉落7件、停水6件、電梯受困6件、電線垂落1件、建物傾斜1件、其他1件；人員受傷部分，有7人輕傷（物品砸傷4人、熱湯燙傷2人、跌倒1人）。

花蓮強震發生後，北市相關局處立即依災害緊急應變處理流程，較重大災情包括長安東路二段77、81號及信義路4段建築物發生傾斜情形，目前並無人員受傷，民眾也已疏散至安全地點，由建管處會同專業公會進行鑑定，進行後續處理。

地震發生後台北捷運全線列車立即停車慢速進站疏散旅客，貓空纜車也進行旅客就近車站清車及啟動公車接駁，兒童新樂園遊樂設施同步暫停運轉及疏散遊客，進行全面巡檢作業，確認安全無虞後，於14時30分均恢復正常營運。

此外，網路瘋傳信義區松仁路發生路面斷裂及捷運西湖站有列車卡在軌道上，經相關單位緊急查證後，均確認是誤傳，市府提醒民眾，當重大災害發生時，勿散播未經查證不實訊息，避免造成恐慌及影響搶救單位作業。

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(中時 )