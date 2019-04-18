憂心原民會有意清查山地鄕的土地重新分配給原住民，南投縣信義鄉的山地鄉平地住民今串連到立法院陳情。不過原民綠委陳瑩透過新聞稿痛批，她對「台灣山地鄉平地住民權利促進會」的陳情相當不以為然，而平權會稱長期遭原民會蹂躪，更是可笑謬論，對原民會是無理指控。

陳瑩表示，原民會依照原住民族基本法維護原住民土地權利是依法行政，原住民保留地的規定在原住民族基本法之外，原住民族土地更是憲法增修條文第10條所保障的範圍，原民會伸張維護原住民的土地權利，是於法有據且理所當然。

陳瑩表示，過去漢人占用原住民保留地的情況時有所聞，原民會依規定排除占用、移送法辦，都是維護原住民土地權利的應有作為，她不但肯定原民會的立場，更會要求原民會應有積極強悍的作為，「這是我們的土地！我們寸土不讓！」

此外，原民會從2007年開始辦理的「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」，雖然有許多原住民族即依規定提出申請，但只有5位族人的申請案順利通過，陳瑩今也與南投縣石慶龍議員召開協調會，解決原住民族歷時已久的土地問題。

協調會過程中，陳瑩發現有些申請人已經往生，只能由家屬代表出席協調會，表示感到相當心酸的表示，沒辦法讓族人即時拿回祖先遺留下來的土地，是政府對不起原住民。

陳瑩表示，她將要求原民會，應全面檢視所有原保地增劃編的申請案件問題，應保障族人的土地權利，讓符合要件的申請案件盡速通過增劃編。

(中時 )