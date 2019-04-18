台南市義消演出行動劇，強調住警器對預防住宅失火的重要性。（程炳璋攝）

消防單位有多項業務需要宣傳，官員們對新興的網路直播管道卻感到陌生，台南市消防局直接找來點閱率甚高的網紅直播主林揚竣擔任消防大使，林男欣然接受並回贈1000顆住宅火災警報器，將轉捐給獨居老人與中低收入戶。

台南市消防局增強網路直播宣傳管道，直接找上台南市善化區一名網紅直播主林揚竣，口才好的林男，平常開直播賣東西時，平均約有16萬至20萬粉絲上線觀看，他卻熱心公益，經常對公益事件付出。

受封台南市消防大使的林揚竣18日身穿特搜人員的服裝出席消防宣傳會，他回贈1000顆的住宅警報器，未來將由台南市消防局轉贈給中低收入戶與獨居老人。他上台接受台南市長黃偉哲頒獎，謙稱只會在網路賣東西，不會在台上致詞。

林揚竣未來將與台南市消防局長李明峯一起開直播，宣導各項消防防災措施，讓網友從網路直播中，也能得知消防資訊。

黃偉哲稱讚林揚竣的善舉將提升消防能量，台南市郊區有很多木造老房屋，都需要使用住警器來照顧屋主，台南市政府未來也盡量編列預算，為打火兄弟添購消防衣。

(中時 )