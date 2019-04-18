準備緊急避難包已經是一般常識，不過國外有專家認為避難包不能依樣畫葫蘆，而是該根據每個人不同的職業、健康狀況、生活習慣量身打造，家人間更最好先約定一旦走散的會面點，才能真正以最快速度應對災難。

備齊水、食物、水電筒，你以為避難包這樣就萬無一失了嗎？如果只按照一般通則準備，災難真正來臨的時候，有可能不夠周全。 美國永續顧問芙萊達．阿帕利斯基（Friday Apaliski）專門幫客戶量身打造地震避難包與避難計劃，對於避難包該裝什麼，她有更細緻的考量：

食物與飲水

考量保存性，或許大部份人會先想到罐頭，芙萊達．阿帕利斯基卻認為一旦天災來襲，一些輕巧的「療癒食品」更能幫助你釋放壓力，可能是平時最愛的小熊軟糖、巧克力或花生醬，只要體積小又易保存，不妨丟一些到避難包中。能適時提供熱量的營養穀物條當然也不能忘。

一般認為人體72小時內需要飲水至少3公升，但考量避難包的重量，建議至少放入1瓶飲用水。芙萊達．阿帕利斯基則建議假使居住在郊區或有飼養寵物，可以在包包以外，額外多準備一些。記得至少一年更換一次，避免滋生細菌。

急救包

除了一般性的繃帶、外用藥，地震災後的廢墟中可能有大量灰燼，防塵的口罩、洗眼液最好也加入避難包，近視的人更別忘了丟進一副不用的舊眼鏡。芙萊達．阿帕利斯基更會特別詢問客戶有沒有過敏或慢性病？需不需要定時服藥？如果有用藥需求，記得也事先準備好，放進避難包。

照明與通訊設備

天災後可能馬上要著手清理，LED手電筒會是你的好幫手，露營常用的太陽能提燈也能派上用場，但最方便的還是能空出雙手的頭燈。一個小型的太陽能充電器能幫手機充電（別忘了充電線），大型塑膠袋並不佔多少空間，但能讓清理作業方便許多。

證件影本與現金

信用卡肯定派不上用場，一定要準備小面額的紙鈔。重要文件也必須影印好，才能在災後最快辦理各種申請或登記。

約定會面地點

芙萊達．阿帕利斯基會請客戶全家人約定好一個地點，一旦失散就到那裡集合。還要選定一位居住在其他城市的共同連絡人，失散後就能打電話給共同連絡人，告知自己的下落。包括這位共同連絡人，以及消防隊、警察局，或瓦斯公司等重要的電話號碼，都要記錄好放進避難包中。有必要的話甚至還會將整個程序演練一遍，確保全家人都能確實運用這套聯絡方式。

規劃後續生活

你很有可能在災後還需要繼續工作，芙萊達．阿帕利斯基會建議客戶多準備厚帽子、護目鏡以及手套，防範任何從高空墜落的重物和地面的碎玻璃。

她也會請客戶事先記錄家中大小物品，一旦發生火災，才能快速釐清損失了哪些財物。

善用舊物

就像前述的舊眼鏡，避難包裡的物資不需要全部添購新品。外賣附贈的塑膠餐具、穿舊的布鞋、褪色的衣服、泛黃的襪子、舊牙刷、飯店提供的牙膏、沐浴乳等備品，其實都能妥善運用。

最後要選定一處即使所有東西都倒塌，也不會受影響的地方放置避難包，內政部消防署建議避難包內物品至少要能維持3天生命，平時也要演練避難路線，才能在天災來臨時最快反應！

資料來源：goop.com、內政部消防署

(中時電子報)