莊嚴寫給妻子的七言絕句。(戴忠仁提供)

目前國父紀念館正舉行《一生翰墨故宮情》莊嚴120週年紀念展，其中有一幅書法是莊嚴送給他的夫人申若俠女士的七言絕句。資深主播戴忠仁在主持「國寶檔案～莊嚴專輯」時透露，這幅字的背後有濃濃的「情」，也有令人震驚和感慨的八卦。

已故的莊嚴先生是著名的書法家，也是前故宮副院長，他和蔣夢麟是好朋友。蔣夢麟曾經但任過教育部長和北大校長，也擔任過農復會主委，是台灣農業現代化的推手。他的著作「西潮」也曾被選錄在中學教科本中。獨身來台灣的蔣夢麟在74歲時，突然迷戀上一位中年女子，鑒於這位女性過去的作為，當時中研院院長胡適、行政院長陳誠甚至宋美齡等人都直接或間接極力勸阻蔣夢麟這段感情。

民國52年4月13日，莊嚴擔心好友蔣夢麟「臨老入花叢」會惹禍上身，輾轉難眠，夜半時分起床，喝了小酒題筆寫下「寸寸人生寸寸灰，老來幽興未曾頹。夜半狂飲白蘭地，老伴相依永不違」，將這首詩送給了夫人申若俠女士。莊嚴擔憂老友的情懷，和慶幸能有老伴長相依，而誓言不違的濃情蜜意都在字裡行間。

曾經位居高位的蔣夢麟最後閃婚，也很快因對方的意圖而深陷財務和離婚官司的泥淖，後來受盡精神折磨與付出龐大代價才恢復自由之身，離婚後不到半年，蔣夢麟就因肝癌過世，讓人不禁唏噓。 「國寶檔案～莊嚴專輯」將於本月19日晚間11點人間衛視頻道首播，官網直播全球同步播放。

(中時電子報)