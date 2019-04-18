台南市去年823水災時，造成嚴重淹水的安南區同安路與長溪路段，市府承諾作下水道改善工程，沒想到卻多次流標，台南市議會副議長林炳利18日以書面炮轟政府效率不彰，5月梅雨季將到，緊跟著颱風季來臨，防汛工程延宕將讓災民再飽受淹水之苦，台南市水利局承諾將提高工程預算金額，增加廠商投標意願。

台南市安南區同安路與長溪路在去年823水災時都是淹水災區，居民長年飽受水患之苦，台南市承諾作雨水下水道進行改善，預算分別為5186萬及6000萬元。但工程標案卻一再流標，施工日遙遙無期。

防汛工程一延再延，眼看今年梅雨季即將來臨，隨後就是颱風季，兩處居民都提心吊膽，林炳利18日以書面質詢方式，炮轟市府效率不彰，讓兩處居民人心惶惶，實在離譜。

台南水利局表示，安南區在台南縣市合併後，共花費20億改善河川、區域排水、雨水下水道工程與抽水站，改善易淹水情形。但仍有地勢低窪處仍需進一步整治。同安路與長溪路兩處淹水問題，尚待雨水下水道工程改善。

台南市水利局表示，因預定新建箱涵的交通要道距離民房較近，廠商會擔心未來施工時，一不小心可能發生鄰房損壞風險，造成民事糾紛，而降低投標意願，加上原物料短缺、價格上漲等成本增加，也降低投標意願。

水利局表示，整件招標案將提高工程預算金額，將有助提升廠商投標意願，台南市政府期待工程早日發包竣工，改善安南區排水問題。

(中時 )