新一屆法務部檢察官人事審議委員會票選委員，18日下午當選名單出爐，由台北地檢署檢察官林達等9人當選，新任委員將並由法務部長蔡清祥頒發聘書，並自6月1日起執行職務1年。

當選的9位民選檢審委員分別是，台北地檢署林達148票、台灣高檢署陳錫柱145票、台南地檢署蔡明達、橋頭地檢署李廷輝均134票、新北地檢署張瑞娟133票、桃園地檢署陳淑蓉122票、嘉義地檢署陳靜慧121票、台中地檢署郭靜文110票及南投地檢署張姿倩109票。

(中時 )