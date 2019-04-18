新任檢審委員票選名單出爐 16:542019/04/18 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法務部今公部新一屆法務部檢察官人事審議委員會票選委員。(法務部，翻攝自Google Map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新一屆法務部檢察官人事審議委員會票選委員，18日下午當選名單出爐，由台北地檢署檢察官林達等9人當選，新任委員將並由法務部長蔡清祥頒發聘書，並自6月1日起執行職務1年。 當選的9位民選檢審委員分別是，台北地檢署林達148票、台灣高檢署陳錫柱145票、台南地檢署蔡明達、橋頭地檢署李廷輝均134票、新北地檢署張瑞娟133票、桃園地檢署陳淑蓉122票、嘉義地檢署陳靜慧121票、台中地檢署郭靜文110票及南投地檢署張姿倩109票。 (中時 ) #檢審委員 #當選 #台北地檢署 #法務部 #檢察官 #人事審議委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳水扁保外就醫 已經展延17次 10:352019/04/15 大法官推薦人選 檢協會、法務部推薦呂丁旺、朱富美 18:202019/04/16 知名日料董娘遭擄 嫌犯檢聲押駁回 20:462019/04/16 扯！料理店董娘遭擄嫌犯竟獲飭回 北檢提抗告 21:352019/04/16 法務部一二審輪調方案3版本 辦座談傾聽民意 22:072019/04/16 大法官人選 法務部推薦朱富美 04:102019/04/17 追邱太三關說真相 04:102019/04/17 法務部推一二審輪調 劍青檢改：應總量管制 10:392019/04/17 被控搓乳 法務部19日 懲處莊珂惠 16:502019/04/17 女檢搓乳查通姦 檢審會將議處 04:102019/04/18 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 社會 - 中時 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 高雄連鎖家電行 惡性倒閉捲款上億 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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