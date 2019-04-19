傳統鍋貼手藝、融入年輕創意，蛻變成另一種銷魂口感！位於在臺中市忠明南路上的「壹玖捌捌」鍋貼店，除賣傳統豬肉口味「銷魂鍋貼」，更研發出章魚燒口味的「戀人鍋貼」、抹上照燒醬的「蔥鋒鍋貼」，讓吃鍋貼有更多新選擇，也成為新潮美食運動。

出生自彰化北斗鍋貼店的老闆，承襲長輩製作鍋貼的傳統手藝，又將其發揚，並選擇臺中開店，以老家鍋貼店創立的年代命名，「壹玖捌捌」鍋貼店的裝潢風格突破傳統，融入工業風格的時尚感，且廚房設計採半開放式，讓消費者可一窺作業流程，保障食安。

打開菜單，「銷魂鍋貼」、「戀人鍋貼」或「蔥鋒鍋貼」、「雙嬌鍋貼」等，光看名稱就讓人想一嘗其特殊口味，其中，擁有3顆星推薦的「銷魂鍋貼」是傳統鮮肉口味，餡料標榜肥肉、瘦肉為3比7的比例，拌入薑末、碎蔥花等，外皮則煎得酥脆，一口咬下，酥皮搭配香濃肉汁，果然銷魂！

至於「戀人鍋貼」則走日式章魚燒風格，除了在餡料上有不同搭配，煎得酥脆的鍋貼擺上盤後，還會用美乃滋、柴魚片點綴並提味，適合喜歡甜味的戀人們；此外，「蔥鋒鍋貼」是在鍋貼外層塗抹日式照燒醬、再搭配豐富的蔥花一起入口，照燒滋味與鍋貼口感意外的融洽，頗令人驚豔。

(中時 )