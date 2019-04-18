108年全國大專院校運動會今天射擊賽事傳出破大會紀錄佳績，公開男子組10公尺空氣步槍北市大學在去年亞運金牌國手呂紹全領軍下，在團體賽以1846.6分大會新紀錄摘金，呂紹全也在個人賽以248.3分奪金，在全大運射擊公開男子組10公尺空氣步槍完成個人賽和團體賽3連霸。

除了公開男子組呂紹全順利衛冕，他在亞運混雙奪金的搭檔林穎欣，則於公開女子組個人賽以245.2分險勝北市大學張萁芮的245.1分，驚險成功衛冕，賽後林穎欣透露，自己上個月才換槍，目前還在適應新槍，比賽又贏的很驚險，心裡感覺沒那麼踏實。

女子10公尺空氣步槍團體賽由國立體大(左起)宋諭婷、潘佳薇、朱嬿儒獲得金牌。(中正大學提供）

公開女子組團體賽方面，國立體大潘佳薇為了拚冠軍，在預賽繳出623分高分，比林穎欣的622.6分，甚至是男子選手呂紹全的621.1分出色，可惜決賽階段心情緊張加上經驗不足，只能繳出202.1分，以第4名作收，不過也靠著她的好表現，國立體大以1841.7分射下金牌，打碎北市大學衛冕夢。

北市大射擊隊教練陳士偉表示，去年全大運冠軍陣容多人畢業，今年以一年級學生為主，但是選手們穩定演出，只是國立體大有超水準發揮，尤其是潘佳薇的成績令人驚豔，北市大輸得心服口服。

全大運射擊賽明天進行最後一天賽程，也是這次新項目，空氣手槍與空氣步槍混合團體賽。

(中時電子報)