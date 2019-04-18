周大觀2019年第22屆全球熱愛生命獎章得主中的兩位，即石雕勇士盧志松、美容師口足畫家高淑專，今（18）日提前出席領獎，並分享自己的奮鬥故事。而兩人不向逆境低頭，勇敢面對挑戰，成就甚至遠遠超越身心健全者，與會人士無不感佩！

盧志松歷經小兒麻痺的百般苦楚，從貝殼加工廠的磨鍊到石雕創作的成就，嘗盡人情冷暖。而他卻能一步一腳印、一刀一血淚，完成東方設計大學碩士學位、受聘為高雄大學講師、榮獲國家工藝獎，並將30年的努力與甘苦寫成自傳《石頭唱歌》與大眾分享。

盧志松表示，「上帝創造生命自有其道理，我只能尋找一片適合我耕耘的土地全力以赴，事實證明，上帝並沒有遺棄我；只要努力，世界不會遺棄任何人。」在家庭、事業有成之後，他最想做的就是把愛分享出去。周大觀基金會創辦人周進華特別提醒在場人士，盧志松的成功有一部分要歸功太太的支持。

另一位得獎人高淑專原本是美容師，31歲時因一場嚴重車禍幾乎全身癱瘓，老公卻在3天後拋棄她並留下百萬債務。但她並未被打倒，以母愛戰勝病痛，不僅把小孩拉拔到完成學業，找到理想工作。自己也發憤向學，讀完國中、高中，並在唸大三時為了拚學業「爆肝」，只好休學。

誠如她自己所說：「老天把這扇門關了，一定會打開另一扇窗。」4年多前她開始學習用口足作畫，靠著堅強的毅力，開發自己的潛能與天分，首次賣出的作品就有1萬元價碼，後來並出版繪本自傳《媽媽嫁妝》，嘉惠更弱勢的苦命人。如今她除了作畫，還考取3張街頭藝人證照，並經營彩券行，兒女也很孝順，生活充實美好。

不過令人不忍的是，她練習口足畫的部分原因竟是「忘卻疼痛」。因為像她這樣脊髓受傷者，全身無時無刻都會痛，但只要專心作畫就能暫時忘記疼痛！

(中時 )