花蓮縣今天下午1時1分發生規模6.1地震，台北市震度達到4級，劇烈搖晃令人有感，博愛特區也傳災情！位於博愛特區、總統府旁的台北地檢署旁邊巷子停車位的路樹，也因地震而連根拔起，壓壞旁邊的1輛轎車，幸好當時無人在附近，沒人受傷。

北檢外老樹傾倒橫躺馬路。（張孝義攝影）

花蓮縣秀林鄉今天下午發生規模6.1地震，位於博愛特區、總統府旁的台北地檢署旁邊重慶南路一段136巷內停車位的高大路樹，也因地震而連根拔起，並壓壞旁邊的1輛白色轎車，造成車頂受損。幸好當時無人在附近。

目擊民眾表示，聽到一聲很大聲「碰！」探頭發現竟是路樹倒塌。巨大聲響引發民眾圍觀，目前法警、警察已到現場維持秩序，架起紅龍封鎖線，呼籲民眾別太靠近，避免受傷。

法警室已聯絡北市府公園管理處人員及車主到場。車主表示，他晚上11點的飛機要出國。員警回覆會盡快處理。法界人士指出，被害車主可依法請求國賠。

老樹禁不住強震搖晃連根全倒。（張孝義攝影）

(中時 )