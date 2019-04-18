春暖花開，北海岸出遊趣！北觀處自4月19日至4月28日舉辦2019年【野柳石光-夜訪女王】活動，規劃「俏皮公主」、「女王頭」、「儷影湖」三大燈區，於4月19日、4月21至26日、4月28日，每天18:30至21:00每15分鐘一場燈光秀，將野柳兩大主角～俏皮公主及女王頭編寫「石光交響曲」的故事，4月17日首先試燈邀請民眾搶先體驗野柳夜間光影奇岩的風采。

野柳石光搶先看-俏皮公主地質區。（北觀處提供）

「石光交響曲」故事，敍述俏皮公主與族人「嬉戲」、俏皮公主與石之女王在野柳的「相遇」，最後與石之女王共同「守護」野柳大地。主辦單位邀請音樂家蔡旭峰編寫主題音樂，並巧妙利用光束燈、染色燈、洗牆燈、LED燈串。

今年新增加的儷影湖燈區，運用染色燈、Gobo燈片，加上藍色海洋意象LED串燈，用燈光效果搭配音樂來描述原住民長久以來總是習慣在儷影湖裡，伴隨著月光唱歌、跳舞，終於這美妙的歌聲吸引女王來到這裡和俏皮公主相遇的故事，讓民眾可在「十景石美」等最佳建議體驗區，欣賞到蕈狀岩、海蝕溝岩壁在炫彩燈光加持下獨一無二的美景。

野柳石光搶先看-儷影湖。（北觀處提供）

「女王音樂會」首場即將於4月20日(六)率先登場，由張正傑&弦外之音樂團、風之香頌管弦樂團、萬芳等重量級表演者，表演曲目將結合台灣民謠、古典樂曲及電影配樂組曲等，以管弦樂、跨界合奏及流行音樂，呈現一場獨一無二、絕無僅的女王音樂會。

2019野柳石光-夜訪女王即將登場！！

(中時電子報)