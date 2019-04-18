鄭秀文回應婚變消息。（圖／翻攝自sammi_chengsauman IG）

鄭秀文和許志安結婚5年，許志安16日和港姐黃心穎爆出「安心偷吃」事件，沉默好幾天的鄭秀文今(18日)終於在IG發聲，強調這次的事件是兩人婚姻重要的一課，兩人已就此事詳談很久，鄭秀文說：「人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊」，表示將原諒老公許志安。

46歲鄭秀文和51歲許志安情纏28年，兩人2013年登記結婚，日前許志安卻被港媒抓包偷吃，一段和女星黃心穎在計程車上親嘴影片流出，震驚演藝圈，許志安第一時間開記者會向鄭秀文致歉，自認在影片中看來很噁心，而鄭秀文則傳搬離兩人愛巢，回娘家冷靜思考下一步。

鄭秀文稍早發文表示：「在這次中，重要的，是更進一步身歷婚姻其中真諦。幸福不只是一埸埸順利美滿，當中也有試煉，也一起去經歷高低狀況，讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行，更要彼此走進對方的內心，一起正視各自的軟弱」，並表示目前是兩人「最難捱的時刻」，兩人會一起握著手祈禱，「今天以後，就只向前看，在時間的見證中，繼續一步步前行」。

鄭秀文發文全文：

這次，是我們婚姻中共同重要的一課。這段期間，我們共同經歷情緒起伏，我們也就事件詳談很久很深 。這是夫妻二人之間的一課，也是往後婚姻路上學習到的一課。我們在婚姻中走進更深處，婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。

人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。

在這次中，重要的，是更進一步身歷婚姻其中真諦。幸福不只是一埸埸順利美滿，當中也有試煉，也一起去經歷高低狀況，讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行，更要彼此走進對方的內心，一起正視各自的軟弱，不放棄自己，不放棄對方，互相糾正，互相提點，在婚姻歴煉中，我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌，生命更會更生。

這期間在我們彼此都最難捱的時刻，握著手一起祈禱，對我們的幫助極大。今天，肩上的重擔彷彿輕了很多。只願一切快平息，回歸平靜。最後摯誠請求各大傳媒不要再等候和追訪我年紀老邁行動不便的父母。沒有更多想表達了，今天以後，就只向前看，在時間的見證中，繼續一步步前行。

(中時電子報)