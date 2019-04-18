闊別兩年，新竹市端午龍舟競賽將於6月7日再次在新竹漁港與民眾見面！新竹市政府廣邀全國好手組隊參加。（陳育賢攝）

闊別兩年，新竹市端午龍舟競賽將於6月7日再次在新竹漁港與民眾見面！新竹市政府廣邀全國好手組隊參加。（陳育賢攝）

闊別兩年，新竹市端午龍舟競賽將於6月7日再次在新竹漁港與民眾見面！新竹市政府18日舉行龍舟競賽招募隊伍記者會，廣邀全國好手組隊參加，今年參賽隊伍只要報名除可獲4000元補助外，獎金也提高50％，最高可得6萬獎金，龍舟好手可把握機會。

新竹市副市長沈慧虹表示，市府過去1年來積極改建漁人碼頭，重現新竹漁港風光，目前漁港重建已經完善並展現新面貌，也因為新漁港的重新開放，停辦2年的端午龍舟競賽今年也將重新登場，讓龍舟好手們大顯身手。

城市行銷處長顏章聖指出，近幾年來市府團隊讓新竹漁港大幅變身，已成竹市假日最熱門的景點，國際風箏賽場大草坪是放風箏、吹風散心的好去處，旅服中心旁還有讓孩子戲水玩沙的親子沙灘，以及網美打卡景點魚鱗天梯，今年端午龍舟重返新竹漁港，市府邀請全國民眾前來共度最熱鬧有趣的端午佳節，也享受全新的觀光設施。

而往年龍舟賽兩支傳統勁旅「新竹市警察局」和「新竹市消防局」今天也現身招募隊伍記者會中，雙雙展現勢在必得的氣勢，誓言要把獎座、獎金帶回家。

消防局龍舟隊總教練蘇煜勝表示，消防局為團隊榮譽進行體能訓練，並展現整體健康活力正面形象，今年勢必挑戰2連霸。而市警局龍舟隊也表示今年要全力以赴奪回失去的冠軍寶座，並且包辦男、女子組冠軍，在兩隊強而有力的隊呼聲下，為竹市龍舟競賽熱鬧拉開序幕。

顏章聖說，今年的龍舟競賽以「歡慶端午─觀享新竹」為主題，歡迎各機關團體踴躍組隊參加，競賽組別分為「社會組」、「機關學校（教職員）組」、「大專院校及高中組」、「地球村（國際友人及社區）組」及「女子組」。

參賽隊伍只要報名除了可獲得4000元補助，市府今年更將獎金提高50％，獲得分組冠軍就可將最高獎金6萬元抱回家，也因此今年端午龍舟競賽將會更刺激。

市府並將自5月30日起開放隊伍現場練習，6月2日分組預賽先行登場，6月7日端午節進行最後決賽。

此外，今年新竹市端午嘉年華的不僅現場有好玩又刺激的龍舟競賽，民眾還可到「端午市集」大飽口福，而市府為了搶搭觀光局春遊專案觀光熱潮，也在今年的端午嘉年華中推出拍照打卡即可獲得限量價值400元的「17公里海岸線自行車體驗券」及「南寮在地漁貨組」行銷活動，希望能為地方經濟注入一股強心針，帶動周邊觀光效益。

報名詳情可參閱市府城市行銷處官網，或洽詢市府專線：03-5216121轉547，也歡迎外國朋友作夥報名，體驗這場精彩的傳統盛事。

(中時 )