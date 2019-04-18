苗栗縣竹南鎮1間包裝工廠18日驚傳有員工觸電身亡，中午11點多34歲陳姓工人疑似不慎觸碰已漏電的水井，造成陳男瞬間觸電，當場昏厥無生命跡象，消防局獲報派出竹南91到場救援，並傷者送往頭份為恭醫院搶救，仍在下午2點多宣告不治。

警方初步調查，陳姓男子家住竹南，是包裝工廠的作業人員，因作業地點附近的工作用水井疑似機械故障導致漏電，陳男手部疑似不慎觸碰到水井，當場被強力電流電暈過去，隨即倒臥地面一動也不動，廠方人員見狀旋即通報救護。

消防局指出，竹南分隊2名消防隊員中午11點35分到場救援，發現陳男已無呼吸心跳，隨即實施CPR，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊1次， 給予陳男袋瓣罩甦醒球正壓給氧後，緊急送往醫院搶救。

聽聞陳男噩耗，陳男友人紛紛上網發文哀悼，內文表示昨天才與陳男跟隨媽祖遶境，不料今日上班日卻是天人永隔。消防局表示，陳男身上無明顯電擊傷痕，亦無明顯傷口，警方初步認定為意外所致，相關工安疑慮有待調查釐清。

(中時 )