台南市警方18日凌晨1時許在河中街攔查一部形跡可疑車輛，葉姓男子一下車就渾身K味，不待警方詢問，就不打自招交付毒品，警方一查發現為愷他命，依照現行犯逮捕，葉男驗尿成陽性反應，警方將他依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

23歲葉男自稱從事粗工，因為好奇染上毒癮，18日凌晨他開車載著從夜店出來的吳姓友人，兩人先在康樂街吸食愷他命，開車離開時，在河中街遭巡邏警方攔查。

下車接受盤查的葉男渾身毒品臭味，看到警察也感到心虛，自覺難逃法網，不等警員詢問，就指著方向盤說「東西在那裡」，經過查驗，發現是兩小包愷他命，含袋重20多公克，將他帶回警所驗尿，初步也呈現愷他命陽性反應。

警方一開始也感到錯愕，竟有如此「誠實」的毒犯，但詢問他東西在哪買的？他開始賊頭賊腦含糊應對，稱毒品在一家舞廳內向陌生人購買，並不認識對方。

葉男被捕後，因毒品超過20公克，依法將依照毒品危害防制條件移送台南地檢署偵辦，心情低落在警所內低頭沉默，警方見他年紀尚輕，勸他毒海無涯，及時回頭，別讓毒品毀了一生。同車的32歲吳姓友人驗尿成陽性反應，雖未持有毒品，仍遭毒品罪嫌函送地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )