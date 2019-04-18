嘉義市西區導明里6連任里長劉沛源，佯稱與嘉義市政府官員熟識，可以代為安插到市府工作，黃姓清潔隊員為女兒謀職，交付20萬給劉，工作卻無下文，輾轉打聽才知受騙，嘉義地院18日依詐欺罪判刑3年6月、褫奪公權3年。劉的家屬表示，收到判決書後再研議是否上訴。

判決指出，劉沛源當20年里長，與嘉義市環保局清潔隊有工作上的往來，得知環保局清潔隊黃姓駕駛員想為女兒謀求嘉義市政府暨所屬各機關內的工作，2016年5月間在里長服務處，佯稱與嘉義市政府官員熟識，可以安排到西區區公所或西區戶政事務所當工友，但要30萬元公關費。

黃員信以為真，陸續支付20萬元後，工作遲 遲沒有下文，劉卻持續索取10萬元尾款，黃員母女起疑，輾轉向市府官員打聽，才發現受騙，經法務部廉政署調查，移送嘉義地檢署檢察官偵查起訴詐欺罪。

法官審理認為，劉當里長約20年，未能潔身自愛、誠實清廉，竟假借代為找工作而詐財，損害嘉義市政府官員清譽，且嚴重破壞公務機關的清廉信譽，破壞國家法秩序，惡性非輕，不宜輕縱，應嚴加制裁，依詐欺罪判3年6月、褫奪公權3年。

據了解，劉沛源對外界辯稱是「冤枉」，與黃員是借貸糾紛。劉的女兒說，不清楚此事，收到判決書再研議是否上訴。

市選委會表示，公職人員涉刑案，依法被褫奪公權，須判刑確定後再依法研議解職問題。

(中時 )