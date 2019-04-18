雲嘉南代理分署長劉邦棟（後排左4）、職訓師劉耀坤（後排左3）為參賽選手加油打氣。（劉秀芬攝）

第49屆全國技能競賽24日至26日在全台同步登場，南區賽有45職類近千名選手競技，其中造園景觀職類本次罕見高達6位女生參賽，而且都是9年級生，各個身手俐落，力拚金牌。

這次南區賽雲嘉南分署共派出34職類200名選手參賽，其中造園景觀職類6名女選手都是雲嘉南分署培訓。勞動部雲嘉南分署代理分署長劉邦棟表示，參賽女性增加，展現新世代女性對各類工作接受度更廣，且女性的細膩度、美學等，運用在傳統粗重、耗體力的造園景觀競賽，也有專業出色的表現。

參賽選手魏千琇目前就讀民雄農工園藝科2年級，從幼稚園就開始學鋼琴，個性開朗喜愛小朋友，立志要讀幼保科，但卻填錯志願意外進了園藝科，儘管粗重的造園景觀工程跟幼保反差很大，她仍樂於挑戰，笑說「女生做造園景觀很帥」。

身形嬌小的魏千琇只有36公斤，每天透過跑步10圈鍛練體力，老師更讚她「小粒籽力氣還蠻大」不輸男生，魏千琇說，只要有心要學，性別身形都不是問題，相信男女都可以做得很好。

魏千琇與其他5名參賽者李芷綺、邱瀞儀、林佩瑩、王筱綺及王毓萱，全部都是16歲花樣少女，為了拚金牌不怕辛苦，無論是搬磚、砌磚、鋸木、拌沙漿、打鋼筋樣樣都難不倒，每天在大太陽下練習10小時，儘管雙手變粗糙，常常灰頭土臉全身髒兮兮也不以為意，還很有成就感。

此次南區賽在勞動部雲嘉南分署、台灣首府大學、台南高工、嘉南藥理大學、空軍航空技術學院、台南應用科大共6個場地進行，其中雲嘉南分署在隆田火車站後站，設有接駁車接送，歡迎民眾多加利用，詳情可上雲嘉南分署官網最新消息查詢。

(中時 )