歡慶創校邁入百年，國立中興大學攜手台灣大學，18日起在校內舉辦「中興百年追本溯源－興大與台大校史檔案聯展」，其中一項展品為斥資百萬元複刻的1928年畢業紀念冊，吸睛十足！而許多展品也訴說興大與台大密不可分的歷史，更期許未來百年能緊密合作。

拿起1928年興大的畢業紀念冊，現任校長薛富盛、台大副總務長徐炳義看著冊內的舊相片，討論兩校早期歷史。薛富盛說，創立於1919年的興大前身為「台灣總督府農林專門學校」，1928年併入前身為台北帝國大學的台灣大學，期間有長達16年時間為同一家，透過檔案了解溯源兩校，別具意義。

徐炳義則說，台大與興大在整理檔案時發現過去共同的校史，對台灣高等教育發展相當有意義，現在興大將歡度百年校慶，希望在未來的下一個世紀，兩校能有更多合作與發展機會。

這場「中興百年追本溯源－興大與台大校史檔案聯展」即日起在興大圖書館展出，除有兩校現存最早的畢業紀念冊複刻版，並有學校特別繪製的「漫畫校史」，從早期制服、中興湖談到眷村宿舍等，一窺百年學校的新舊風貌。

(中時 )