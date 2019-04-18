台中榮總結合毒物科、感染科、整形外科與免疫風濕科的專家，成立跨部科的蛇傷團隊，每年接受多位各層級醫療院所轉診的困難處理蛇傷病患，包括嚴重的龜殼花咬傷與中部特別常見的眼鏡蛇咬傷。（張妍溱翻攝）

苗栗縣50歲農夫農忙時，左腳遭1條1．5公尺長黑腹眼鏡蛇咬傷，該農夫喝蛇酒驅毒無效，隔了15小時後到醫院就醫，已出現發燒、傷口細菌感染，造成皮膚及組織變黑、壞死潰爛等併發敗血症情況，轉診至台中榮總經跨部科蛇傷團隊治療後，所幸保住性命，免截肢之苦。

台中榮總急診毒物科主任毛彥喬指出，當時幫該名患者注射蛇毒血清，並利用強效抗微生物制劑做感染控制，後續整形外科進行清創，處理壞死的組織，接著重建植皮手術，患者才保住肢體得以復原。

毛彥喬表示，被毒蛇咬傷就是使用抗蛇毒血清治療，勿自行綑綁患肢、切開、吸吮、塗抹未經證實有效的物質（(例如氨水、精油）、草藥在傷口上，這樣反而更容易細菌感染；避免喝酒驅毒或跑步追蛇，酒精或運動都有可能會促進血液循環，加速蛇毒的擴散，先使用清水清洗傷口後就醫。

毛彥喬提醒，在野外若被蛇咬傷，可照相、錄影切勿追趕或捕捉，可能會激起毒蛇攻擊，先辨認蛇種，例如：綠色–青竹絲、土色帶斑點–龜殼花、黑色–眼鏡蛇，此3種蛇類占台灣毒蛇咬傷率約80％至90％。遭蛇咬傷請119協助送醫，提供醫療人員咬傷情境以利判斷救治。

(中時 )