崇實高工體育班蕭博亘（左二）穿著「羽神同行」校隊上衣，和施馨惠（左）、陳汶佇（右）三人都藉運動績優獨招管道升學，順利錄取國立學校；校長吳貽誠（右二）豎起大拇指肯定三人出色的表現。（謝瓊雲攝）

國立崇實高工體育班蕭博亘從小就熱愛打羽球，3年前捨棄第一志願彰化高中、就讀高職，努力兼顧學科與訓練，以學測53級分申請運動績優單獨招生，順利錄取中山大學電機工程系。

曾兩度拿下全縣高中羽球男子單打冠軍，和全運選拔賽全縣社男組冠軍的蕭博亘說，就讀員林國中體育班時，就曾跟崇高的體育班學長一起打球，得知有運動升學管道，就下定決心要讀崇實，才能繼續打羽球。

為了繼續打羽球，他努力說服都在小學任教的父母，並約定只要他會考成績達到第一志願標準，就讓他報考崇高體育班；在父母反對、國中老師和同學一片質疑聲中，仍堅持走自己想走的路。

他自認比同儕更認真，在校常態訓練之外，還常留在球場自我加強，假日更另外聘教練指導額外訓練，再到補習班加強學科；每次打完球回家洗好澡都已晚間9點，他仍堅持要溫書複習，除非太累才會早點睡，隔天就會特別早起補進度。

校長吳貽誠說，過去傳統觀念總認為讀體育班的孩子就一定要一路繼續學體育；其實國內外有許多優秀運動員，求學時期學科表現也同樣出色。許多頂尖大學都有運動績優升學管道，學校除了加強體育項目指導，晚間也都會加開輔導課時段讓學生加強學科，做大家升學的強力後盾。

把戴資穎視為偶像的蕭博亘說，為了證明讀體育班的孩子，只要不放棄也能考上理想學校，犧牲所有休閒玩樂的時間不斷努力，也經歷許多挫折，在父母和教練老師支持下堅持下來，用實際的行動與表現證明，體育班學生成績不一定不好。

同樣藉由運動績優管道升學的還有專長田徑的陳汶佇、施馨惠，分別錄取虎尾科技大學和台北市立大學陸上運動學系；有意投入體育賽事播報或相關運動產業的陳汶佇希望能就讀應用外語系，而施馨惠則希望能當小學體育老師教孩子田徑。

(中時 )