黨產會處分婦聯會387億元移轉為國有案，原本黨產會原本將在今(18)日強制執行，因婦聯會不服聲請停止執行，台北高等行政法院本月初臨時召開準備程序庭，婦聯會當庭認為處分有不可回復的損害，並質疑黨產會是「超級太上皇」後，北高行今(18)日裁准停止執行，即黨產會暫不能將婦聯會全部資產移轉為國有。本案可抗告。

(中時 )