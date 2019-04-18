婦聯會387億元國有案 北高行今裁准停止執行 17:292019/04/18 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北高等行政法院。(報系資料照，陳信翰攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黨產會處分婦聯會387億元移轉為國有案，原本黨產會原本將在今(18)日強制執行，因婦聯會不服聲請停止執行，台北高等行政法院本月初臨時召開準備程序庭，婦聯會當庭認為處分有不可回復的損害，並質疑黨產會是「超級太上皇」後，北高行今(18)日裁准停止執行，即黨產會暫不能將婦聯會全部資產移轉為國有。本案可抗告。 (中時 ) #婦聯會 也許您會感興趣 推薦閱讀 黨產會：國民黨沒必要出售松菸股權 20:542019/04/16 社會熱門新聞 不只長安東路大樓！花蓮強震也震歪信義區大樓 - 社會 - 中時 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 - 中時 全聯玻璃遭震碎 桃園八德蘆竹全區停水到21點 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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