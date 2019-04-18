台灣國道時常車多壅塞，「保持安全距離」淪落口號，難以實踐。高雄一名呂姓駕駛，在國道3號被公路警察拍照檢舉「未依規定與前車保持安全距離」開罰3000元，他怒提申訴。法官認為，呂男當時在車陣中根本被「包夾」，且台灣駕駛人喜歡插隊、防不勝防，最後判定呂男勝訴免罰。

「台灣駕駛人的習慣很差，無論你保持多長的安全距離，一旁車道的車輛就是會趁隙而入！」呂男痛批，要保持安全距離，勢必得不斷減速。若因此時速低於90公里，又變成違反速限規定。他怒批「既要保持最低速限、又要求維持安全距離」，在台灣的高速公路上根本做不到。

2018年5月呂男開車行經國道3號北上15.9公里處（接近田寮交流道），以時速92公里行駛於內線車道，疑似車流量太大、回堵壅塞，被國道公路警察第9大隊拍下違規照片。

高雄監理站則堅持，不論前車的速度多慢，後車車主依然有義務保持安全距離。依呂男當時時速92公里換算，至少要保持46公尺的安全車距，但依照警方拍攝的照片顯示，呂男的車輛與前車距離不到2組車道白線之長度，換算下來未滿20公尺，明顯違反「高速公路及快速公路交通管制規則第6條第1項第1款」規定。

法官則認為，對於安全車距的要求，必須綜觀當下整體條件。從呂男被拍的照片看來，當下其前、後及右側都有車輛，如果硬要符合法規、保持46公尺車距，大概只能要他停在原地，或不斷減速，實在強人所難。最後高雄地院認定責任歸屬不在呂男，判其申訴成功，罰單撤銷免罰。

(中時 )