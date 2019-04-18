楠西梅嶺螢火蟲飛舞。(台南市觀旅局提供)

螢火蟲報到了！每年4、5月春夏交替，台南梅嶺賞螢季將在本周六起跑，台南市長黃偉哲邀請全民一起來台南楠西觀賞螢火蟲，目前目測當地螢火蟲數量約1萬隻，值得期待；黃偉哲也呼籲，欣賞螢光之美同時也要保護螢火蟲棲地。

黃偉哲表示，螢火蟲是一項重要生態指標，經過多年努力復育，楠西「螢」況不錯，歡迎全國民眾一起見證螢火蟲復育成果，同時品味楠西的優質梅子產業文化。

2019台南楠西梅嶺賞螢季將在20日下午4點於梅嶺伍龍殿主會場舉辦開幕式，當天除了有「幸福飛舞~開場表演」、「螢接幸福~開幕儀式」外，更有楠西「行動城堡咖啡館」拉花冠軍進行拉花表演以及「農產品嚐會」等活動，賞螢季期間周六日，還有互動體驗AR、農夫市集、農事體驗、梅製品DIY等一系列假日主題活動。

今年楠西區公所也在賞螢季期間假日，於台3線江家古厝前公車候車亭上方架設戶外電子看板，提供即時賞螢人數資訊，方便民眾避開擁擠時段，並建議平日前往能有較佳賞螢品質。為保障夜間行走安全，建議入山時間為下午4點至7點，晚間7點半後不建議入山。

另因賞螢步道(伍龍步道)山路較陡，有心血管疾病、孕婦、3歲以下及70歲以上民眾，請衡量自身身體狀況不要勉強登山。

賞螢季期間假日，將設置「梅嶺資訊站」、「張媽媽梅子雞站」、「二層坪站」三個站點，免費接駁遊客往返梅嶺境內。上山接駁車時間下午4點至6點半，從梅嶺資訊站發車至二層坪停車場；下山接駁車時間下午4點半至晚間9點，從二層坪停車場回梅嶺資訊站，民眾可多加利用。

(中時 )